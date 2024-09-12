شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال وجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحى الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة صيام في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال شارع كشكو في حي الزيتون.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على منزل في الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرض حي الصبرة جنوب مدينة غزة للقصف المدفعي تحديدا محيط ديوان أبو شريعة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب 94,925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.