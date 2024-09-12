شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 130 شهيدا وجريحا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و 96 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية في بيان لها أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

لفتت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41118 شهيد و 95125 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



