شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا: الناتو ينقل بيانات استخباراتية عسكرية فضائية لنظام كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، أن حلف "الناتو" ينقل بيانات استخباراتية عسكرية فضائية إلى نظام كييف بالإضافة إلى الأسلحة .

وقال لافروف، خلال اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إنه بالإضافة إلى الأسلحة البعيدة المدى، ينقل الناتو إلى كييف بياناته الاستخباراتية العسكرية الفضائية، والتي تستخدم لتحديد وتدمير الأهداف في عمق روسيا .

وأشار لافروف إلى أن مختصين من "الناتو" ينسقون الضربات الأوكرانية على مرافق البنية التحتية المدنية في روسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن روسيا ليس لديها شك في أن قرار السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى تم اتخاذه منذ وقت طويل، والآن يحاولون جعله يبدو جميلا.

وأكد لافروف الضربات العسكرية الروسية تستهدف فقط مرافق البنية التحتية في أوكرانيا التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتنظيم العمليات العسكرية للقوات المسلحة لأوكرانيا.