شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كويتى: التعاون الإعلامى بين مصر والكويت يعكس قوة العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عويد المشعان الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية ووكيل قطاع الإعلام الخارجي بالتكليف فى الكويت، أهمية التعاون الإعلامي القائم بين مصر والكويت و الذي يعود تاريخه إلى عقود طويلة مضت وشهد العديد من المحطات التاريخية المضيئة التي تعكس قوة و متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وبحسب بيان من سفارة الكويت بالقاهرة، أشار المشعان إلي حرص القيادات الإعلامية في كلا البلدين علي تنمية مستوي التعاون بما يجسد السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات الاعلامية والثقافية، ودفعها الي آفاق أرحب تواكب التطورات الأخيرة علي صعيد التقنيات الإعلامية وتستجيب للمقررات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، منوها إلي الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرا بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام الكويتية والذي يغطي مجالات الإذاعة والتلفزيون و الهندسة .



وأعرب المشعان عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من صور العمل الإعلامي المشترك بما في ذلك تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإعلامية الرائدة في كلا البلدين