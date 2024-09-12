شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد الأوروبى: الأردن نجح فى إجراء الانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية زيليانا زوفكو، إن الأردن نجح بإجراء الانتخابات النيابية رغم الأحداث الإقليمية المضطربة.

وأضافت زوفكو - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن الانتخابات النيابية 2024 جعلت مجلس النواب الأردني أكثر شمولية .. مشيرة إلى أن الانتخابات كانت شاملة وجيدة التنظيم في سياق عملية الإصلاح.

وأشارت إلى أن الانتخابات أظهرت نزاهة في تطبيقها، رغم ثغرات بسيطة تتعلق بتمويل وترويج الحملات الانتخابية للأحزاب خلال الصمت الانتخابي..موضحة أن التقرير النهائي والتوصيات للانتخابات سيكون بعد شهرين..منوهة بأن البعثة حيادية في عملها لمراقبة الانتخابات.

وتابعت أن قانون الانتخابات لعام 2022 لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية من الإنجازات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب على مدى ثلاث دورات انتخابية متتالية ؛ كما أنه أحد العناصر المهمة في عملية التحديث السياسي.

وتتألف بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية من 120 مراقبا من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن كل من كندا والنرويج وسويسرا..كما تضم وفدا يتألف من 7 أعضاء من البرلمان الأوروبي و32 دبلوماسيا معتمدا في عمّان.