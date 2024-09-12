شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة إسرائيلية تستهدف مصلين فى محيط مسجد بحى الصبرة جنوبى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، وقوع مصابين بنيران مسيرة إسرائيلية فى محيط مسجد بحى الصبرة جنوبى مدينة غزة.

وكشفت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، الخميس، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وارتقت شهيدة فلسطينية وسجلت إصابة خطيرة إثر استهداف الاحتلال الاسرائيلي لعدد من النازحين في محيط مدرسة عين جالوت بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال الاسائيلي تجمعا للنازحين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب مدينة غزة

وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية قذائف تجاه شواطئ جنوب غرب مدينة غزة، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

ونسف جيش الاحتلال الاسرائيلي مبانٍ سكنية شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بينما أُبلغ عن أصوات انفجارات متتالية بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النيران شرقي المخيم.

وقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الخميس، منزلًا لعائلة فلسطينية في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة؛ ما أسفر عن 3 شهداء وعدد من الإصابات.