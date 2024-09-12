شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالجيش الأردنى، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضى السورية.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم /الخميس/ - إنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".



وأكّد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة".