شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بانتشال خمسة شهداء جراء قصف مدفعى إسرائيلى استهدف منزلا لعائلة البردويل فى مواصى مدينة رفح جنوب القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس المجاورة.

وأضافت أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون فى قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عقل في شارع "20" بمخيم النصيرات وسط القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.