شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلى منطقة الأغوار تصعيد خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت ورفضها لاقتحام رئيس حكومة سلطة الاحتلال الإسرائيلية منطقة الأغوار الفلسطينية، فى انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم "2334"، وتصعيد خطير مُستمد من النهج الاستفزازى الهادف لتوسيع نطاق عمليات الاستيطان غير الشرعية.

وحذرت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة، من مغبة استمرار هذه التعديات، وتقويضها للجهود الدولية الرامية لوقف العدوان القائم على قطاع غزة، لتجدد دعوات دولة الكويت بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بمسؤولياتهما نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف انتهاكاتها المستمرة بشكل سافر للقانون الإنساني الدولي وحملها على احترام المواثيق الدولية، وتؤكد ثبات موقف دولة الكويت الداعم لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.