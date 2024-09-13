شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسبانى يناشد دول العالم بذل المزيد لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألبارس اليوم الجمعة، دول العالم أجمع، بذل المزيد لمعالجة القضية الفلسطينية.

وقال ألبارس - في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه إسبانيا حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي - "أرجوكم أن تبذلوا جهودا للتركيز على القضية الفلسطينية ومعالجتها".

وحول الاجتماع رفيع المستوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال وزير الخارجية الإسباني إن "مدريد ما زالت ملتزمة وتدعم هذا الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد قبل نهاية العام الجاري".

وأكد التزام إسبانيا بحل هذه القضية من خلال اعترافها بدولة فلسطين والعمل على إقامة الدولة بشكل واقعي، مشيرا إلى سعي بلاده لتطبيع العلاقات مع كل البلدان العربية.

واعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا في 28 مايو الماضي بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية وتحكمها السلطة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.