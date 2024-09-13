شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يُجرى مشاورات حول تكليف رئيس للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس السورى بشار الأسد، الأمين العام لحزب البعث العربى الاشتراكي، مشاورات مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيس لمجلس الوزراء لتشكيل الوزارة الجديدة.



أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



يشار إلى أنه بعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب فى سوريا منتصف يوليو الماضي، أصبح مجلس الوزراء السورى القائم حاليا بمثابة حكومة لتصريف الأعمال بحكم المستقيلة.



ويرأس حكومة تصريف الأعمال فى سوريا حسين عرنوس.