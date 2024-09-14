شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال لخيمة تؤوى نازحين فى منطقة العطار بمدينة خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد الليلة، مواطنون وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خان يونس.

وأكد الدفاع المدني وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.