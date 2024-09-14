شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة عمليات بغداد تحكم قبضتها على أحد "تجار السلاح" شرقى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات العراقية من القبض على أحد "تجار السلاح المنفلت" شرقي العاصمة، لافتة إلى أنها ضبطت بحوزته أسلحة متنوعة.

وجاء في بيان لـ"عمليات بغداد": "ضمن الخطط الأمنية المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض القانون وتنفيذ أوامر القبض القضائية، تمكنت قيادة شرطة الرصافة متمثلة بمركز شرطة النهروان، وشرطة نجدة النهروان، وبالتعاون مع القطعات الماسكة، من إلقاء القبض على أحد تجار السلاح المنفلت".

وأشار البيان إلى "ضبط أسلحة مختلفة (BK ، RBK، بندقية كلاشنيكوف، بندقية نوع GC) بحوزة المتهم، ضمن منطقة النهروان".

وجاء ذلك خلال ورود معلومات تفيد بتواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص على الفور والتوجه إلى المكان المحدد ومداهمته واعتقاله، وتسليمه مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.