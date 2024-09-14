شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره فى العدوان الإسرائيلى شرقى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره نتيجة العدوان الإسرائيلي على بلدة الأحمدية بالبقاع الغربي جنوبي شرق لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم السبت، تنفيذ عمليتين نوعيتين، "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏الأحمدية".