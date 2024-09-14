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شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة وجباليا

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القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

السبت، 14 سبتمبر 2024 08:50 ص

استشهد، اليوم السبت، مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة ومخيم جباليا شمالها .

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.

كما أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف جيش الاحتلال منزلاً في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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