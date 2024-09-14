شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فلسطينيون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، قصفه الصاروخى والمدفعى على العديد من المناطق فى قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، مع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الـ344.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت جثامين 10 شهداء بينهم 4 أطفال و3 سيدات، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "بستان" في حي "التفاح" شرق مدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.. فيما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، فى قصف الاحتلال خيمة تؤوى نازحين فى منطقة "المواصى" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهدت فلسطينية من عائلة العمراني، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "العمراني" في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية بمدينة غزة، للمرة الثانية.. فيما أصيب آخرون يقطنون في منازل مجاورة.

ووصل شهيد إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال القطاع، من منطقة "مضخة بيت حانون"، بفعل استهداف الاحتلال المدفعي المتواصل.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد منزلا لعائلة "المقادمة" في منطقة "الفالوجا" بمخيم جباليا شمال غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.. وفي وسط القطاع، شهد شمال غرب النصيرات قصفا مكثفا من قبل طائرات الاحتلال، فيما استهدف القصف المدفعي شمال شرق مخيم البريج.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.