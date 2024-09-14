شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 9 معتقلين من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، عن 9 معتقلين من قطاع غزة، وجميعهم اعتقلوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 فلسطيني في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من الفلسطينيين من غزة .

وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.