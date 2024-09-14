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استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال تسعة شهداء بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، إثر استهداف الاحتلال منزلاً في حي التفاح، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة العطار بمدينة خانيونس، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشرقية من مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، مخلفاً دماراً واسعاً في ممتلكات ومنازل الفلسطينيين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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