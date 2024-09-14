الخليج اليوم .. تفاعل سعودي كبير مع رحلات "بوينغ" البرية.. وآل الشيخ يهدي الجمهور 6 سيارات فاخرة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تواصل 3 طائرات "بوينغ 777" شق طريقها برا من جدة إلى الرياض في رحلة تمتد 1000 كيلومتر إلى منطقة "ران واي" الترفيهية، وسط تفاعل كبير من السعوديين.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عن تقديم سيارة فاخرة لأجمل صورة أو فيديو يتم التقاطه أثناء مرور الطائرات، شريطة أن يكونوا مواطنين سعوديين، مما أدى إلى تدفق مزيد من الصور والفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في منصة "إكس" إن "مشاعركم وفرحتكم في جولة الطائرات إلى أن تصل الرياض أسعدتني جدا وغير مستغربة، لأنكم أهل البلد الطاهر وأجمل بلد، السعودية، لذلك سنعمل مسابقة أجمل تصوير للطائرات في طريقها للرياض سواء فيديو أو صورة، وسيحصل الفائز على سيارة جديدة فاخرة".

وجاء الفائز الأول عبر مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بأداء العرضة السعودية أثناء مرور طائرات موسم الرياض حيث علق على المقطع بالقول: "نبي معلوماته فاز الغالي بواحدة من 6 سيارات وبقي 5... يستاهل ومشاعره لمست كل سعودي"، ليتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وأعلن آل الشيخ عن فوز طفل صغير كان يرتدي زي القوات العسكرية أثناء مرور الطائرات، حيث قال: "ثاني فائز هالصغير البطل الله يحفظه."

كما أعلن عن فوز مواطنة مسنة بالجائزة الثالثة، معلقا: "والله تستاهلين يا أمي الجائزة مبروك وبقي 3 سيارات". وأعلن عن فوز شاب مبتور الساق بالجائزة الرابعة: "مبروك ياغالي وتستاهل بقي سيارتين".

وصنع أسطول من الشاحنات البرية المخصصة لنقل الحمول الضخمة، لنقل الطائرات من جدة إلى الرياض، وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "نقل 3 هياكل من طراز بوينغ 777 إضافة إلى 6 أجنحة طيران مرافقة، تخضع لإجراءات نقل دقيقة ومخطط لها بعناية، إذ يستخدم خلالها 78 خطا محوريا من المقطورات التقليدية بواسطة شاحنات ذات نظام دفع سداسي، وكذلك تخصيص محرك إضافي لتسهيل التنقل عبر الطرق الصعبة والتضاريس غير المستوية".

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أن كلفة نقل الطائرات التقديرية تبدأ من 1.2 مليون ريال (320 ألف دولار) بمعدل يتراوح بين 400 و600 ألف ريال (107 إلى 160 ألف دولار) للطائرة الواحدة.

يذكر أن عملية نقل هذه الطائرات برا لم تكن الأولى في السعودية، إذ نقلت بطريقة مشابهة تماما طائرة إلى مدينة أبها عام 2014 في إطار مشروع "سما أبها"، الذي كان يهدف إلى إنشاء مطعم سياحي باستخدام هيكل الطائرة، ولكن المشروع تعثر عام 2017 بسبب مشكلات مالية، وبعد 7 أعوام أعلنت أمانة عسير (الجهة المحلية) نيتها بيع هيكل الطائرة، لتختتم بذلك فصلاً من مشروع "مطعم الطائرة" الذي لم ير النور.

وتأتي عملية نقل الطائرات في إطار كشف هيئة الترفيه السعودية عن منطقة "بوليفارد رن واي" التي تمتد على مساحة 140 ألف متر، والتي وُقع عقد الشراكة بينها وبين "الخطوط السعودية" في وقت سابق.

وسيجري تحويل 3 طائرات عملاقة من طراز "بوينغ 777" إلى محال تجارية ومطاعم تشمل 13 تجربة تفاعلية ترفيهية في عالم الطيران.