شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: وفاة رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم السبت رئيس الوزراء الكويتي الأسبق الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح.

عُين الشيخ جابر المبارك في نوفمبر 2011 رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي واستمر في منصبه حتى 2019.

جابر المبارك من مواليد عام 1942، تدرج في عدة مناصب منذ العام 1968، منها: مراقب الشؤون الادارية والمالية في الديوان الأميري ثم مدير إدارة فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.

وتم تعيينه بعد ذلك محافظا لحولي في 19 مارس 1979 ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ثم حقيبة وزارة الاعلام ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير الكويت .

وفي 14 فبراير 2001 تم تعيين الشيخ جابر المبارك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعين في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو 2003.

وفي 9 فبراير 2006 عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين اللذين أجريا في 11 يوليو 2006 و25 مارس 2007.

وتولى الشيخ جابر المبارك في 28 اكتوبر 2007 إثر تعديل وزاري منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في الحكومات المتعاقبة التي شكلت في مايو 2008 ويناير 2009 ومايو 2009 ومايو 2011 الى أن قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر 2011.