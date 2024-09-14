شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية فى تونس ، اليوم السبت، وتستمر الحملات 21 يوماً ، استعدادا للانتخابات المقررة فى 6 أكتوبر المقبل. وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء .

و يتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي، ثلاثة مرشحين، وهم الرئيس قيس سعيد ، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي.



ومن جانبها، قالت نجلاء عبروقي، عضو مجلس هيئة الانتخابات التونسية، إن الفترة الرسمية للحملة الانتخابية تبدأ في عموم ولايات تونس اليوم السبت، على أن تنتهي عند منتصف ليل يوم 4 أكتوبر المقبل وسيراقبها نحو ألف مراقب جرى انتدابهم للغرض.

ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين حتى 16 أغسطس 2024 حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب.



يُشار إلى أن الحملة الانتخابية في الخارج كانت قد انطلقت أول أمس الخميس 12 سبتمبر، لتستمر حتى يوم 2 أكتوبر، على أن يجري الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

وفيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، فقد أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن كل مرشح مطالب بالتمويل الذاتي لحملته الانتخابية، بالإضافة إلى التمويل الخاص من طرف أشخاص طبيعيين، ولا سيما أنه لم يعد هناك تمويلا عموميا للحملات الانتخابية .

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن سقف تمويل الحملة الانتخابية يصدر بأمر رئاسي وهو ما ينص عليه القانون الانتخابي، موضحا أنه لم يعد هناك تمويل عمومي لكافة الحملات الانتخابية ولم يتبق سوى التمويل الذاتي والتمويل الخاص الذين يتم تحديدهما بمقتضي أمر عن رئيس الدولة.

وأضاف بوعسكر، أن هيئة الانتخابات تبدي رأيا في هذا السقف ليكون متناسبا مع الإنفاق الحقيقي الذي يتطلبه هذا النشاط طيلة 21 يوما وقد يكون في اتجاه التقليل من السقف الذي تم اعتماده في انتخابات 2014 و2019.