شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية بالجزائر: إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المحكمة الدستورية الجزائرية، أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السابع من سبتمبر بالجزائر ، سيكون اليوم السبت، وذلك بعد الفصل في الطعون. وفق بيان صادر عن المحكمة الدستورية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

أاف البيان : أنه في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية وعملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، و بعد الفصل في الطعون، تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر.

وكانت هيئة الانتخابات الجزائرية قد قالت، الأحد الماضى، إن عملية التصويت في انتخابات الرئاسة جرت بنزاهة وشفافية، والمرشح عبد المجيد تبون حصل على نسبة 94.65 %من الأصوات.

وأضافت هيئة الانتخابات الجزائرية:" أننا وقفنا على مسافة واحدة من كل المرشحين في انتخابات الرئاسة، ونشعر بارتياح عميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين في انتخابات الرئاسة."

وتابعت هيئة الانتخابات الجزائرية، "أننا حرصنا على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والنتائج الأولية تظهر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بفترة رئاسية ثانية".