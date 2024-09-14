شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: الحرب لن تنتهى حال استمرار نتنياهو فى سدة الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على نتنياهو من أجل الوصول لصفقة، مؤكدين أن نتنياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير المخطوفين إلى الموت، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.



وأشارت عائلات الأسرى إلى أنه يجب إزاحة نتنياهو من الحكم من أجل إنقاذ المخطوفين، مؤكدين أن المخطوفون موجودون فى القطاع حتى الآن فقط بسبب سياسة نتنياهو.

وأضافت عائلات الأسرى أن نتنياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدى إلى مقتل المخطوفين، مؤكدين أن توسيع العملية العسكرية فى الشمال دون عقد صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على المخطوفين.