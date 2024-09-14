شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تونس تعلن حالة الطوارئ المائية مع انخفاض مخزون السدود والان مع تفاصيل الخبر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريراً تلفزيونيا بعنوان:« تونس تعاني من شح المياه للعام الخامس على التوالي».

وقال التقرير: «حالة من الطوارئ المائية أعلنتها تونس مع انخفاض مخزون المياه في السدود بقدر لا يكفي لتلبية احتياجات المواطنين».

وأضاف التقرير استنادا لبيانات المرصد الوطني التونسي للفلاحة أن: «نسبة امتلاء السدود التونسية خلال سبتمبر الجاري بلغت نحو 23%، فيما بلغ المخزون العام للسدود أكثر من 500 مليون متر مكعب مسجلاً تراجع بنحو 15% عن نفسة الفترة من العام الماضي».

وتابع التقرير: «بلغت الإرادات الإجمالية لسدود الشمال 507 مليون متر مكعب أي ما يعادل 27% من نسبة الامتلاء، وسجل مخزون المياه في سد "سيدي سالم" بنسبة امتلاء بنحو 17% ليوفر 19% من النسبة الإجمالية لمخزون الموارد المائية في تون، فيما لم تتجاوز نسبة مخزون المياه في سد "نبهانة" 3% كما يحتوي سد سيدي البراق على كميات ضعيفة من المياه، فيما بلغت نسبة امتلاء سدود الوسط 7.5% واغلب سدود الوطن القبلي شبه فارغة».