شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين فى ليبيا وإصابة 33 آخرين إثر أمطار غزيرة على سبها جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الأمطار الغزيرة التي تضرب مدينة سلها جنوبي ليبيا في مصرع شخصين وإصابة 33 ليبيا نتيجة انهيار عدد من المنازل، وتسجيل عدد من الإصابات الخطيرة، بحسب ما اكده مركز سبها الطبي.

بدوره، طالب عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها أحمد الشارف الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بالتحرك العاجل خلال الساعات المقبلة لتقديم كافة سبل الدعم لابناء سبها المتضررين نتيجة الأمطار الغزيرة.

قدم الشارف التعازي للضحايا والمصابين في انهيار عدة منازل نتيجة الأمطار الغزيرة، مطالبا بنقل الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات بنغازي أو بالخارج.

اعلن عضو البرلمان الليبي متابعته مع بلدية سبها وكافة المؤسسات المعنية في المدينة بمتابعة الموقف على مدار الساعة، وتذليل كافة الصعاب في ظل الظروف الصعبة.

وتقدم بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وعناصرها الذين يقومون الان بتقديم الإخلاء والإسعاف للمتضررين من الأمطار.