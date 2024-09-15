شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: الاقتصاد العالمى يعتمد على الممرات الأساسية للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الاقتصاد العالمي اليوم بات يعتمد على الممرات الأساسية للتجارة والتصنيع والتكامل، مشيرا إلى أن مشروع طريق التنمية سيكون محوراً مهماً من هذه الممرات الدولية.



جاء خلال مشاركة رئيس وزراء العراق، في الندوة الحوارية التي أقيمت في العاصمة (بغداد) تحت عنوان (طريق التنمية– فرص وتنمية)، بحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووسائل إعلام.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - "إن الاتفاق الرباعي بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، يشكل محور تشغيل لطريق التنمية والمشروع مفتوح للشراكة الإيجابية" مؤكدا أن الاتفاق الرباعي يشكل محور تشغيل طريق التنمية، لكن المشروع مفتوح للشراكة الإيجابية مع كل الراغبين في المساهمة بهذا الجهد التنموي الدولي.



وأشار إلى أن المدن الصناعية التي ستقام على طول الطريق ستحول العراق من دولة حبيسة في المسارات التجارية والصناعية إلى دولة منفتحة، عبر مساهمته في توسعة الفاعلية البحرية للعراق، ورفع أهمية المواني وفي مقدمتها ميناء الفاو الكبير.



كان رئيس وزراء العراق قد وقع مذكرة تفاهم رباعية بين بلاده وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية".. حيث سيسهم المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.