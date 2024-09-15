شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية ، أن وزير الخارجية العراقي من المقرر أن يبحث خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم استقرار المنطقة وتنميتها.