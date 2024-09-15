شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية توجه بسرعة التعامل مع الأزمة فى "سبها" جراء الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تعليماته العاجلة لوزارات الداخلية والصحة والموارد المائية والكهرباء والجهات المختصة، بسرعة التعامل مع الأزمة التي تمر بها مدينة سبها وضواحيها جراء ازدياد هطول الأمطار التي تسببت في سيول وفيضانات وانقطاع الكهرباء على المدينة وسقوط عدد من الضحايا بين وفيات وإصابات.

ودعت الحكومة الليبية - في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم - جميع الليبيين للاستجابة للتحذيرات "التي سبق وأن تم الإعلان عنها وتوخي الحذر عند التنقل بين المدن والمناطق في الجنوب وخاصة المحاذية للأودية ومناطق جريان السيول".

وأشارت إلى توقعات باستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار.

وكان المجلس البلدي "سبها" قد أعلن - في وقت سابق اليوم - مصرع شخصين وإصابة 33 حالة نتيجة الأمطار الغزيرة على المدينة.