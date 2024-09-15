شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لـ41 ألفا و206 شهداء و95 ألفا و337 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و206 أشخاص، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95 ألفا و337 شخصا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا، و57 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.