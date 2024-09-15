شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء فلسطينيين فى قصف مسيرة إسرائيلية جنوب شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن خمسة شهداء فلسطينيين ارتقوا اليوم، إثر قصف صاروخي نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف عدداً من المواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في مستشفى المعمداني أن جثامين الشهداء وصلت إلى المستشفى في وقت سابق اليوم.

ويأتي الهجوم الصاروخي في وقت أعلنت فيه مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,206، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وأكدت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,337، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع؛ ما أسفر عن وصول 24 شهيداً و57 مصاباً إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إليهم.