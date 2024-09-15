شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة خلفا للخصاونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة؛ خلفا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل الملك استقالتها.

ووجه العاهل الأردني في خطاب التكليف، "حسان" بتشكيل حكومة جديدة تحقق "ما نصبو إليه جميعا من تقدم وازدهار لوطننا الغالي"، وموصلة برامج التحديث الوطنية، بعزم وكفاءة؛ من أجل المستقبل.

وقال العاهل الأردني: "كانت مسيرة الأردن على الدوام حافلة بالإنجازات، وشهدنا محطات وظروفا صعبة فرضها الإقليم وأثرت علينا، لكننا استفدنا من دروسها وعبرها، وأطلقنا مشروع التحديث الشامل بتوافق وطني، ونحن اليوم في بدايات هذا المشروع الذي يرسم مسيرتنا في مطلع المئوية الثانية لدولتنا الأردنية العزيزة".

وخاطب العاهل الأردني، رئيس الحكومة المكلف قائلا: أمامكم وفريقكم الوزاري كذلك مسؤوليات في تكثيف التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم وأولوياتهم، والاستماع إلى آرائهم ومشاركتهم التوجهات والرؤى، بحيث يتم التعامل مع التحديات والاحتياجات والتطلعات وإيجاد الحلول الممكنة والبناء على الفرص المتاحة.