شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هبوط مروحية عسكرية بمنطقة مفتوحة بالجليل الأعلى وجار التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هبوط مروحية عسكرية بمنطقة مفتوحة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، وجار التحقيق في الحادث، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش أبلغ عائلات 3 محتجزين بغزة كان قد أعاد جثثهم في شهر ديسمبر الماضي بنتائج تحقيقه، ونتائج التحقيق أشارت إلى أن المحتجزين الثلاثة قتلوا في غارات إسرائيلية والجيش لم يكن يعرف مكان وجودهم.