الخليج اليوم .. القطاع المصرفي الإماراتي يسجل مستوى تاريخيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تجاوزت الأصول السائلة في القطاع المصرفي الإماراتي حاجز الـ800 مليار درهم (نحو 218 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وذكر المركزي الإماراتي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من العام الجاري، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة سجلت 801.52 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.2%، أو ما يعادل 135 مليار درهم، مقارنة بنحو 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023.

وأوضح التقرير أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 2% أو ما يعادل 14.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقال المصرف في تقريره، إن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.244 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي، يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 18% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ومن 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام