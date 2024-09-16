الخليج اليوم .. وزير الصناعة السعودي: فتح "مصنع" في المملكة أسهل من فتح "مطعم"! (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعوية بندر الخرّيف، إن فتح مصنع في المملكة أسهل من فتح مطعم.

بندر الخرّيف

وأكد الوزير السعودي أن الدخول في مجال التصنيع بالمملكة أصبح ميسرا، حيث بات فتح المصنع أسهل من المطعم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بفضل دعم القيادة غير المحدود والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح الخرّيف أمس الأحد، ضمن مشاركته في أسبوع رواد الصناعة والتعدين المنعقد بمركز دعم المنشآت في الرياض، أن الجهات المختصة تقدم جميع التسهيلات اللازمة لفتح المصانع، ومنها الترخيص، والبنية التحتية، والتمويل، ودعم وتمويل الصادرات.

وأشار إلى أن رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة لهم مساهمات في دعم الشركات الكبيرة على عكس السابق، كما أن هذا الدور المحوري جعل منشآتهم المتوسطة والصغيرة مجدية تجاريا بفضل التقنيات المتقدمة ونماذج العمل الحديثة.

وأكد وزير الصناعة السعودي على أن الصناعة ليست حكرا لكبار رواد الأعمال فقط، لافتا إلى أن أغلب المصانع بدأت صغيرة، موجها رسالة تحفيزية لشباب المستثمرين ورواد الأعمال، بأن الشركات الكبيرة بحاجة لهم أكثر مما يتخيلون، إلا أنه حذر من التورط في دخول السوق دون عمل دراسة جادة للمشروع تجنبا للخسائر.

وأضاف أن المنظومة الصناعية تستهدف استدامة مشاريع صغار المستثمرين ورواد الأعمال وليس فقط تقديم التسهيلات لهم، مشيرا إلى أن المنظومة تعمل حاليا على بناء مصانع جاهزة وتأجيرها للمستثمرين، لدعمهم وتخفيف العبء عنهم.

المصدر: صحيفة المدينة