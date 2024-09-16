شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على فلسطينيين عند مدخلى إذنا والفوار بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بالضرب على فلسطينيين عند مدخلي إذنا والفوار في الخليل، وتواصل إغلاق المدخلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال لاحقت شبانا حاولوا الخروج من البلدة التي أغلقتها بالبوابة الحديدية منذ مطلع سبتمبر الجاري، واقتادتهم بالقرب من البرج العسكري المقام عند مدخل البلدة، واعتدت عليهم بالضرب، قبل الإفراج عنهم.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الرئيسي لمخيم الفوار جنوبا، ولاحقت المواطنين والمعلمين وطلبة المدارس، واعتدت على بعضهم بالضرب.

وفي السياق، اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.