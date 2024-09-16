الخليج اليوم .. السعودية.. لقطات توثق لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض وسط تفاعل كبير (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، لحظة التقاء طائرات ‎موسم الرياض مع أجنحتها عند تقاطع "كوبري الحسي" مع طريق القصيم - الرياض، ما أثار تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل.

ووثق الفيديو الذي نشرته "الإخبارية" في حسابها على منصة "إكس"، شاحنات تحمل الطائرات وأخرى تحمل الأجنحة، استعدادا لدخول الرياض، حيث ستُستخدم في فعاليات "بوليفارد رنواي" ضمن موسم الرياض.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا لدى النشطاء على منصة "إكس"، حيث أعاد الكثيرون نشره، معربين عن إعجابهم بإضافة الطائرات لموسم الرياض.

كما أظهر مقطع فيديو أهالي منطقة الحسي بمحافظة ثادق يستقبلون طائرات موسم الرياض بالقهوة السعودية والتمر، معبرين عن أن "كرم السعوديين لا يضاهيه كرم".

يذكر أن هذه الطائرات من طراز بوينغ 777-200ER، وقد خرجت من الخدمة منذ 5 سنوات، ويتم نقلها برا من جدة إلى الرياض.