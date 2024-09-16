شكرا لقرائتكم خبر عن "إيجاد" تؤكد احترامها لوحدة واستقلال أراضي الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)ورقنيه جيبيهو، احترام المنظمة لوحدة أراضي الصومال، مشيرا إلى موقف المنظمة الواضح منذ اجتماع زعماء دول الهيئة في يناير الماضي والذي أكد أهمية حماية وحدة واستقلال الصومال.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لجيبيهو مع وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة مقديشو على رأس وفد رسمي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).



وحول الأوضاع في السودان، قال جيبيهو إن الهيئة تدرس طلب الصومال المتعلق بإعادة عضوية السودان في إيجاد، مؤكدًا أن المنطقة تواجه تحديات عدّة، وأن الهيئة ستقوم بدور الوسيط لحل تلك الأزمات.



من جانبه، قال فقي، إن الجانبين اتفقا على إنشاء مركز للاقتصاد الأزرق في الصومال التابع للهيئة باعتبار الصومال إحدى الدول الإفريقية ذات الخط الساحلي الأطول، حيث تستفيد منه مستقبلًا جميع دول المنطقة.