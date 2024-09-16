شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوري يبحث مع مسئول روسي ملفات الأمن الدولي والإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس السوري بشار الأسد وسكرتير مجلس أمن الاتحاد الروسي سيرجي شويجو اليوم، مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي، وكذلك العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري لسكرتير مجلس أمن الاتحاد الروسي اليوم /الإثنين/ بحسب ما أفادت وكالة الانباء السورية "سانا".