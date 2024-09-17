شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى إلى ليبيا يزور الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي إلى ليبيا.

وصرح الأمين العام المساعد عقب اللقاء؛ بأن الحديث مع المسؤول الأمريكي تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة الحالية، موضحا أنه جرى تبادل لوجهات النظر فيما يخص الوضع السائد في ليبيا عموما.

واستعرض الأمين العام المساعد بحسب بيان صحفي للجامعة العربية اليوم الثلاثاء، موقف الجامعة العربية وثوابتها وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية.

وقدم السفير زكي شرحا متكاملا لجهود واتصالات الجامعة العربية مع الأطراف في الأشهر الأخيرة في إطار اضطلاعها بمهمة التقريب بين الجهتين بهدف الوصول لتوحيد المؤسسات من خلال تنفيذ إرادة الليبيين عبر صندوق الانتخاب.

وأكد الأمين العام المساعد أن الجامعة العربية على استعداد دائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.

ومن جانبه، قدم المبعوث الأمريكي استعراضا للجهود التي يقوم بها لمحاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا، مؤكدا حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية، والاستماع إلى تقييم الجامعة فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة هناك.