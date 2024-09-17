شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق سيكون قريباً، مشيرا الى أن العراق تحول من مرحلة الحروب إلى مرحلة الاستقرار.

وقال السوداني في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه سيتم إعلان موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال المشاركة بالمؤتمر الدولي ضد داعش، موضحا أن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق جزء من البرنامج الحكومي العراقي، مشددا على أن العراق يحترم خيارات الشعب الأمريكي ويتعامل مع أي إدارة تحظى بالثقة من الشعب الأمريكي، والمهم بالنسبة للعراق هو تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية الثنائية وبناء علاقة مبنية على المبادئ المكتوبة في تلك الاتفاقية.

وأضاف: "ناقشت مع الرئيس الأميركي في واشنطن ملف التحالف الدولي وشكلنا لجنة ثنائية في شهر أغسطس من العام الماضي بين القادة العسكريين للبدء بالحوار"، لافتا إلى أن "اللجنة وصلت إلى تفاهمات حول ترتيب انسحاب التحالف الدولي.

وأوضح رئيس وزراء العراق أن "انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني إنهاء علاقته مع العراق"، مؤكداً خوض محادثات مع دول التحالف الدولي لبناء علاقات أمنية مستدامة وروابط اقتصادية وثقافية.