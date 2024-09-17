شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمى: نقص الوقود يجبر 5 مخابز على التوقف فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال برنامج الأغذية العالمي، إن نقص الوقود تسبب في توقف خمسة من أصل ستة مخابز، وقد استأنفت أربعة مخابز عملها بطاقة مخفضة أمس بعد أن أعاد البرنامج تخصيص الوقود الاحتياطي من مستودعاته شمال غزة ويظل أحد المخابز خارج الخدمة، كما أن إمدادات الوقود الحالية تكفي ليومين آخرين بهذه القدرة المحدودة.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة أنه ما لم يتم السماح بدخول الوقود إلى الشمال، فسوف تضطر المخابز الخمسة المتبقية إلى التوقف عن العمل وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن إصدار أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجماعية في غزة، دون ضمان وجود أماكن آمنة وملائمة للنازحين، لا يزال يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات الآلاف من الناس، موضحا أنه يوجد أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول يغطي أكثر من 85% من سكان قطاع غزة.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن عمليات النزوح المتكررة تؤدي إلى فصل الأسر عن بعضها وتآكل أنظمة الحماية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.