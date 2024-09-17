شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربي: القبض على 3 أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربية، اليوم /الثلاثاء/، من القبض على 3 أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ عدة عمليات إرهابية تستهدف سلامة الأشخاص والنظام العام.

وذكر بيان للمكتب المغربي المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة للأمن نفذت العمليات بمدن فاس والفنيدق وقرية اولاد غانم بإقليم الجديدة.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش التى جرت بمنازل المتورطين، تمكنت من ضبط مجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم فحصها من قبل الخبرات الرقمية، وكذا أسلحة بيضاء وشعار تنظيم “داعش” الإرهابي مرسوم على قطعة خشبية، علاوة على مخطوطات ذات طابع متطرف.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتورطين شاركوا فعليا بالتحضير لمشاريعهم الإرهابية من خلال اكتساب خبرات في مجال إعداد العبوات الناسفة، في إطار تنفيذ مخططاتهم التخريبية والتي كانت تستهدف عدة مصالح حيوية بالمغرب في إطار عمليات الإرهاب الفردي.

وأوضح البيان أنه تم وضع المتورطين الثلاثة تحت الحراسة لحين استكمال التحقيقات التي تجرى وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد الارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.