شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة لـ41 ألفا و252 شهيدا والإصابات لـ95 ألفا و497 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و252 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95 ألفا و497 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ 24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 26 شهيدا، و84 جريحا.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.