شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سفير إيران فى لبنان بسبب انفجار أجهزة اتصال "بيجر" والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بإصابة سفير إيران في لبنان، مجتبى اماني جراء هجوم إسرائيلي سيبراني وانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي"pager" استهدف لبنان وسوريا.

قالت مصادر أمنية لـ" NBN TV" اللبنانية، إن أكثر من 1000 شخص أصيب نتيجة انفجار أجهزة pagers للاتصالات، بينهم 5 حالات حرجة.

وقد كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن إصابة عشرات اللبنانيين بجروح نتيجة انفجار أجهزة اتصال "بيجر" كانوا يحملونها.

وعلى الفور طالبت وزارة الصحة اللبنانية، من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم بشكل فوري.

وشددت الصحة اللبنانية، على رفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى جميع استعداد جميع المستشفيات في البلاد.

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن مستشفيات في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع أطلقت نداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات إثر استقبالها لعشرات المصابين بانفجار أجهزة الاتصال نتيجة اختراق إسرائيلي وصفته بأنه "عالي التقنية".

وقد قالت وسائل إعلام إن العشرات من أعضاء جماعة "حزب الله" اللبنانية أصيبوا بصورة بالغة، الثلاثاء، في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.