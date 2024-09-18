شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين فى انفجار ضخم جنوبى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين في انفجار مبنى مفخخ فى مدينة رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف" إسرائيل أنه وفقا لتحقيق أولى أجراه الجيش، لقى الجنود حتفهم بعد دخول مبنى مفخخ في حي تل السلطان برفح، ولا يزال يحقق في مزيد من التفاصيل.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلى أن ضابطا وجنديين من كتيبة شاكيد أصيبوا بجروح خطيرة، كما أصيب جنديان من الكتيبة بجروح متوسطة.

وفي حادث منفصل، أشار بيان للجيش الإسرائيلى إلى أن ضابطا في وحدة الاستطلاع في لواء جفعاتي أصيب أمس الثلاثاء بجروح خطيرة بنيران آر بي جي في رفح .