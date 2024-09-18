شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد أهمية اللجنة الوزارية العربية الاسلامية مع العاهل الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الشرق الاوسط يمر بمرحلة دقيقة و‎أن الأردن يواجه تحديات خارجية ضخمة في ضوء السلوك الاسرائيلي العدواني والمتهور والذي يمكن أن يدفع المنطقة الي صدام عسكري موسع سيكون وبالاً على الجميع.



وكتب أبو الغيط في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، "كان مهماً للغاية ان تجتمع اللجنة الوزارية العربية الاسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لإنهاء العدوان على ‎غزة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ‎عمان صباح اليوم،حيث استمعنا إلى تقييمه للوضع في المنطقة ومخاطره الكبرى".



وأضاف أبو الغيط :" متضامنون مع الأردن، ولن تتوقف مساعينا السياسية لوقف تلك الحرب الإجرامية".