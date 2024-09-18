شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد لبنانية جراء غارة إسرائيلية على منزل جنوبي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت امرأة لبنانبة متأثرة بجروح اصيبت بها جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي جناتا وديرقاون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن المنطقة المستهدفة تعتبر الاقرب الى ضفاف الليطاني والتي يشملها القرار 1701.



وشهدت أجواء قرى وبلدات قضاء صور تحليقاً مكثفاً للطائرات العدو الاستطلاعية.



وأفادت الوكالة بسقوط سبعة جرحى من المدنيين جراء الغارة نقلتهم فرق الإسعاف إلى مستشفيات صور.