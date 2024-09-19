شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدعو طرفي النزاع السوداني إلى الاتفاق على هدنة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الولايات المتحدة، أطراف النزاع في السودان إلى الاتفاق على هدنة إنسانية محلية في الفاشر والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مخيم زمزم للنازحين.

وطالب نائب المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، وفقا قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، السماح بوصول المساعدات الإنسانية وخروج المدنيين الأبرياء من تلك المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الانضمام إلى هذا النداء لأن شعب السودان يستحق الأمان والكرامة والعدالة.

وحث السفير الأمريكي في مداخلته خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، بشأن السودان الدول الأعضاء في المجلس على مواصلة الضغط على طرفي النزاع في السودان لإنهاء العنف وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات المنقذة للحياة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في السودان.

وجدد السفير وود، تأكيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن التزامها تجاه شعب السودان الذي يستحق الحرية والسلام والعدالة".

وشدد السفير الأمريكي على ضرورة إنهاء دوامة العنف غير المبرر في السودان، مجددا الدعوة التي وجهها الرئيس بايدن إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب.