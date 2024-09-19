شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى يعلن ارتفاع أعداد ضحايا تفجيرات أجهزة البيجر لـ32 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض عن ارتفاع أعداد الضحايا 32 قتيلا جراء تفجيرات أجهزة اتصال خلال اليومين الماضيين.

وأشاد الأبيض خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإعلام اللبنانى ورئيسة الاتحاد العربى لمهن البصرية بحملة التضامن والدعم العربية إلى لبنان في أزمة تفجيرات الأجهزة اللاسلكية.

ومن جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني زياد ماكاري إن "لبنان شهدت خلال اليومين الماضيين وحدة تضامن غير مسبوق بسبب أزمة الاعتداءات الأخيرة"، مشيدا بالكواد الطبية اللبناني لمواجهة الاعتداءات في بيروت والجنوب عن طريق تفجير الأجهزة اللاسلكية.

وقدم التحية إلى وزارة الصحة اللبنانية على العمل الاحترافي خلال الأزمة وعلى تقديم الأخبار الدقيقة عن أعداد القتلى والمصابين، مؤكدا أن وزارة الصحة هي المصدر الوحيدة لإعطاء الأرقام الدقيقة.

وأعرب عن شكره لمبادرة الاتحاد العربي لمهن البصرية .. معتبرا الاعتداءات الأخيرة على لبنان هي بمثابة جريمة حرب.

وفي السياق .. أعلنت رئيسة الاتحاد العربي للمهن البصرية بدول آسيا وشمال أفريقيا الدكتورة نسرين الأشقر التعزية وإطلاق مبادرة الاتحاد العربي للمهن البصرية لمساعدة مصابي العيون في لبنان، للوقوف مع الشعب اللبناني في هذه المحن والتي تشمل كبار اختصاصيي البصريات والنقابات والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال العيون والبصريات .

وأضافت أن مبادرة الاتحاد العربي للمهن البصرية تهدف لمساعدة مصابين العيون في لبنان، للوقوف مع الشعب اللبناني في هذه المحن والتي تشمل كبار اختصاصيي البصريات والنقابات والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال العيون والبصريات.

وأشارت إلى أن المبادرة ستوفر الكوادر الطبية المتخصصة من استشاري جراحات دقيقة متخصصين في العيون الصناعية والابصار المتدني، كما ستوفر الأدوية والقطرات الطبية للعيون .. كما ستعمل على توفير النظارات والمستلزمات الإبصار المتدني والتوعية الصحية وخدمات ما بعد العلاج

كما قدمت التعازي لأسر الضحايا وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.. وأشادت بالجهود الجبارة للطواقم الطبية والإسعاف والمستشفيات اللبنانية.