شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه ولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمى المرافق له اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا عن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك فى أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتى ستقام فى مدينة نيويورك. يرافق ولي عهد الكويت وفد رسمى يضم وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ولفيف من قيادات ديوان ولي العهد.

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